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  4. Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor

Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor

Tarhana çorbasının lezzetli ve besin değerinin yüksek olmasını istiyorsanız tavsiyelerimizi uygulamalısınız.

Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor - Sayfa 1

Tarhana çorbası her mevsim hazırlanan tam bir şifa kaynağıdır. Şifalı olmasının yanı sıra lezzetli de olan bu çorba biraz limon sıkılarak tüketildiğinde daha da lezzetli oluyor. Üstelik limon tarhana çorbasının şifasını da katlıyor.

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Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor - Sayfa 2

TARHANANIN TOPAKLANMASINI ENGELLEYEN SIR

Bu çorbayı topaklanmadan pişirmek ise ev hanımlarının hassas noktaları arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı ev hanımları tarhanayı su eklemeden önce tencerede bir güzel kavuruyor. Böylece tarhanalar su eklendiğinde topaklanmıyor.

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Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor - Sayfa 3

ŞİFA DEPOSU TARHANA ÇORBASI

Tarhana çorbası hazırlamak usta ev hanımlarının üstesinden gelebileceği bir iştir. Oldukça lezzetli olan tarhana çorbası için gereken malzemeler şöyle:

  • 3 yemek kaşığı ev tarhanası
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 6 su bardağı su
  • Kırmızı pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
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Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor - Sayfa 4

ŞİFA SIRRI: Tarhana çorbasına bir kepçe doğal et suyu koyabilirsiniz. Yemeğin lezzetini ve besin değerini iki katına çıkaracaktır.

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