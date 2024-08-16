Tarhana çorbasının besin değerini artıran malzeme ; 1 kepçe eklemek yetiyor
Tarhana çorbasının lezzetli ve besin değerinin yüksek olmasını istiyorsanız tavsiyelerimizi uygulamalısınız.
Tarhana çorbası her mevsim hazırlanan tam bir şifa kaynağıdır. Şifalı olmasının yanı sıra lezzetli de olan bu çorba biraz limon sıkılarak tüketildiğinde daha da lezzetli oluyor. Üstelik limon tarhana çorbasının şifasını da katlıyor.
TARHANANIN TOPAKLANMASINI ENGELLEYEN SIR
Bu çorbayı topaklanmadan pişirmek ise ev hanımlarının hassas noktaları arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı ev hanımları tarhanayı su eklemeden önce tencerede bir güzel kavuruyor. Böylece tarhanalar su eklendiğinde topaklanmıyor.
ŞİFA DEPOSU TARHANA ÇORBASI
Tarhana çorbası hazırlamak usta ev hanımlarının üstesinden gelebileceği bir iştir. Oldukça lezzetli olan tarhana çorbası için gereken malzemeler şöyle:
- 3 yemek kaşığı ev tarhanası
- 1 yemek kaşığı nane
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 6 su bardağı su
- Kırmızı pul biber
- Karabiber
- Tuz
ŞİFA SIRRI: Tarhana çorbasına bir kepçe doğal et suyu koyabilirsiniz. Yemeğin lezzetini ve besin değerini iki katına çıkaracaktır.