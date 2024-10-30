Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor

Tarhana çorbası, başta Prof. Dr. Canan Karatay olmak üzere birçok uzmanın da beslenme programının ilk sıralarında gelmektedir. Kışa yaklaşırken güneşte kurutularak elde edilen tarhana, su ve diğer baharatlarla birlikte çorbaya dönüşür. Kendine özgü lezzetiyle ön plana çıkan tarhananın bir başka özelliği ise hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olmasıdır.



