Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor
Tarhana çorbası, yoğurt, un, domates, kırmızı biber, soğan ve baharatlardan elde edilerek kış boyunca hastalıklara karşı tüketilen en etkili çorbalardan biridir.
Tarhana çorbası, başta Prof. Dr. Canan Karatay olmak üzere birçok uzmanın da beslenme programının ilk sıralarında gelmektedir. Kışa yaklaşırken güneşte kurutularak elde edilen tarhana, su ve diğer baharatlarla birlikte çorbaya dönüşür. Kendine özgü lezzetiyle ön plana çıkan tarhananın bir başka özelliği ise hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olmasıdır.
Özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan grip, soğuk algınlığı ve boğaz yanması gibi rahatsızlıklara karşı tarhana çorbası uzmanlar tarafından kesin bir dille önerilmektedir. Yöre yöre tarhana çorbasının yapılışında farklılıklar gözlemlense de faydasını daha artırmak bu pişirme yöntemiyle mümkün.
SOĞUK SU İLE YAPILMASI FAYDASINI ARTIRIYOR
Bir tencere tarhaba çorbasu yapmak için yaklaşık 4 kaşık tarhanaya ihtiyacınız olacak. Bu miktarı tencereye ekledikten sonra üzerine kesinlikle 2 su bardağı suyu soğuk bir şekilde ilave etmelisiniz. Soğuk su olması tarhana çorbası pişirirken en önemli püf noktalarından biridir.