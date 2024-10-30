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  4. Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor

Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor

Tarhana çorbası, yoğurt, un, domates, kırmızı biber, soğan ve baharatlardan elde edilerek kış boyunca hastalıklara karşı tüketilen en etkili çorbalardan biridir.

Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor - Sayfa 1

Tarhana çorbası, başta Prof. Dr. Canan Karatay olmak üzere birçok uzmanın da beslenme programının ilk sıralarında gelmektedir. Kışa yaklaşırken güneşte kurutularak elde edilen tarhana, su ve diğer baharatlarla birlikte çorbaya dönüşür. Kendine özgü lezzetiyle ön plana çıkan tarhananın bir başka özelliği ise hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olmasıdır.

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Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor - Sayfa 2

Özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan grip, soğuk algınlığı ve boğaz yanması gibi rahatsızlıklara karşı tarhana çorbası uzmanlar tarafından kesin bir dille önerilmektedir. Yöre yöre tarhana çorbasının yapılışında farklılıklar gözlemlense de faydasını daha artırmak bu pişirme yöntemiyle mümkün.

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Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor - Sayfa 3

SOĞUK SU İLE YAPILMASI FAYDASINI ARTIRIYOR

Bir tencere tarhaba çorbasu yapmak için yaklaşık 4 kaşık tarhanaya ihtiyacınız olacak. Bu miktarı tencereye ekledikten sonra üzerine kesinlikle 2 su bardağı suyu soğuk bir şekilde ilave etmelisiniz. Soğuk su olması tarhana çorbası pişirirken en önemli püf noktalarından biridir.

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Tarhana çorbasının faydasını 10'a katlayan pişirme yöntemi ; Hastalıklar yanınıza bile uğramıyor - Sayfa 4

Ntv.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, tarhana çorbasının faydasını katlayan ve hastalıklara karşı koruyan bir tarifine yer verildi. İşte ipek gibi tarhana çorbasının yapılışı:

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