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  4. Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor

Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor

* Tarhana çorbası * yaparken topaklanmasını önlemek için Uşaklı köylü kadınların bildiği tüyoyu uygulamalısınız.

Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor - Sayfa 1

Tarhana çorbası ülkemizde en sevilen çorbalardan biridir. Üstelik çok şifalı olduğu da bilinen bu çorba sayesinde kışın ufak hastalıklar da vücudunuza uğramıyor. En doğalı ve lezzetli tarhana Uşak’ta yetiştiriliyorken en lezzetli tarhana çorbası da yine Uşak’ta yapılıyor.

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor - Sayfa 2

Fakat tarhana çorbası hazırlarken topaklanma sorunu olabiliyor. Bu durum ev hanımlarının sevmediği nedenlerin başında geliyor. Çünkü nefis derecede lezzetli bu çorbanın tadını kaçırabiliyor. Ama bunun da bir püf noktası var.

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor - Sayfa 3

TARHANA ÇORBASININ TOPAKLANMASINI ÖNLEYEN TÜYO

yenisafak.com’da yer alan bilgiye göre tarhananın topaklanmasını önlemek mümkün.

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor - Sayfa 4

Malzemeleri iyi karıştırın: Tarhana, yoğurt ve unu karıştırdığınızda topaksız bir kıvam elde etmek için bu karışımı iyice homojen hale getirin.

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