Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor
* Tarhana çorbası * yaparken topaklanmasını önlemek için Uşaklı köylü kadınların bildiği tüyoyu uygulamalısınız.
Tarhana çorbası ülkemizde en sevilen çorbalardan biridir. Üstelik çok şifalı olduğu da bilinen bu çorba sayesinde kışın ufak hastalıklar da vücudunuza uğramıyor. En doğalı ve lezzetli tarhana Uşak’ta yetiştiriliyorken en lezzetli tarhana çorbası da yine Uşak’ta yapılıyor.
Fakat tarhana çorbası hazırlarken topaklanma sorunu olabiliyor. Bu durum ev hanımlarının sevmediği nedenlerin başında geliyor. Çünkü nefis derecede lezzetli bu çorbanın tadını kaçırabiliyor. Ama bunun da bir püf noktası var.
TARHANA ÇORBASININ TOPAKLANMASINI ÖNLEYEN TÜYO
yenisafak.com’da yer alan bilgiye göre tarhananın topaklanmasını önlemek mümkün.
Malzemeleri iyi karıştırın: Tarhana, yoğurt ve unu karıştırdığınızda topaksız bir kıvam elde etmek için bu karışımı iyice homojen hale getirin.