Tarhana çorbasının topaklanmasını önleyen tüyo ; Uşaklı köylüler böyle yapıyor

Tarhana çorbası ülkemizde en sevilen çorbalardan biridir. Üstelik çok şifalı olduğu da bilinen bu çorba sayesinde kışın ufak hastalıklar da vücudunuza uğramıyor. En doğalı ve lezzetli tarhana Uşak’ta yetiştiriliyorken en lezzetli tarhana çorbası da yine Uşak’ta yapılıyor.