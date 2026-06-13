Tarih belli oldu, 35 bin TL verenin vize derdi bitecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, 750 dolar ek ücret karşılığında vize mülakat randevularını hızlandıracak bir pilot program başlatıyor. Programın tarihi ve detayları belli oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularındaki yoğunluğu azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla ücretli bir pilot program başlatıyor.
Associated Press'in (AP) ele geçirdiği belgelere göre, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu program kapsamında, ek 750 dolar ödeyen başvuru sahipleri 10 gün içinde mülakat randevusu alabilecekler.
Halihazırda iş veya turist vizesi başvurusu için ödenen 185 dolarlık (yaklaşık 8.500 TL) standart ücrete ek olarak, talep edilecek bu 750 dolarlık (yaklaşık 34.590 TL) "isteğe bağlı primli ek hizmet" ücreti, yalnızca belirli ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında geçerli olacak.