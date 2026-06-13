Tarih belli oldu, 35 bin TL verenin vize derdi bitecek

Halihazırda iş veya turist vizesi başvurusu için ödenen 185 dolarlık (yaklaşık 8.500 TL) standart ücrete ek olarak, talep edilecek bu 750 dolarlık (yaklaşık 34.590 TL) "isteğe bağlı primli ek hizmet" ücreti, yalnızca belirli ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında geçerli olacak.