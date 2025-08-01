  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 1 Ağustos

Tarihte bugün: 1 Ağustos

1 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 1

1 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1 | 10
Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 2

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.

2 | 10
Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 3

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.

1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.

3 | 10
Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 4

1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1876 - Colorado, 38. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edildi.

1894 - Çin-Japon Savaşı: Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.

4 | 10