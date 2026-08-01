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Tarihte bugün: 1 Ağustos

1 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 1

1 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 2

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 3

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 4

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.

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