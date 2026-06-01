Tarihte bugün: 1 Haziran

1 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

1 Haziran'da yaşanan olaylar

193 - Roma İmparatoru, Didius Julianus suikast sonucu öldürüldü.

987 - Hugh Capet, Fransa Kralı seçildi.

1453 - Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

1792 - Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti oldu.

1796 - Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti oldu.

1831 - James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.

1855 - Amerikalı maceraperest ve paralı asker William Walker, Nikaragua'yı ele geçirdi.

1869 - Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.

1911 - Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)

1920 - Adolfo de la Huerta, Meksika Devlet Başkanı oldu.

1920 - Milli Aşireti Ayaklanması: Milli Aşireti, Fransızlarla iş birliği yaparak, Urfa'da ayaklanma başlattı.

1921 - Dr. Şefik Hüsnü Deymer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası Aydınlık yayın hayatına başladı.

