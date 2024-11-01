Tarihte bugün: 1 Kasım

1 Kasım'da yaşanan olaylar

996 - Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Babenberg Hanedanı'nın egemenliğindeki Bavyera'nın Freising Psikoposluğu'na 8 km² arsa hibe etti. Avusturya, Ostarrîchi (doğu sınırı) denilen bu topraklarda doğmuştur.

1512 - Tavan resimleri Michelangelo tarafından dört yılda yapılan Sistine Şapeli ilk kez halka gösterildi.

1604 - Shakespeare'in Othello adlı eseri ilk kez Londra'da oynandı.

1755 - Portekiz'in başkenti olan Lizbon'da çok şiddetli bir deprem oldu. O deprem bir tsunami oluşturdu ve yaklaşık 90 bin kişi öldü.