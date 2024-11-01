Tarihte bugün: 1 Kasım
1 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Kasım'da yaşanan olaylar
996 - Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Babenberg Hanedanı'nın egemenliğindeki Bavyera'nın Freising Psikoposluğu'na 8 km² arsa hibe etti. Avusturya, Ostarrîchi (doğu sınırı) denilen bu topraklarda doğmuştur.
1512 - Tavan resimleri Michelangelo tarafından dört yılda yapılan Sistine Şapeli ilk kez halka gösterildi.
1604 - Shakespeare'in Othello adlı eseri ilk kez Londra'da oynandı.
1755 - Portekiz'in başkenti olan Lizbon'da çok şiddetli bir deprem oldu. O deprem bir tsunami oluşturdu ve yaklaşık 90 bin kişi öldü.
1897 - İtalyan profesyonel futbol takımı Juventus FC kuruldu.
1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).
1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.
1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı.
1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi.
1920 - Yunanistan'da Venizelos Kabinesi düştü.
1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla sona erdi.
1927 - Gazi Mustafa Kemal 2. kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
1928 - Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.
1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.
1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı.
1954 - Cezayir'de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) kuruldu ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı.
1955 - ABD havayolu şirketine ait DC-6 tipi bir yolcu uçağı Colorado yakınlarında infilak etti ve 44 kişi öldü.