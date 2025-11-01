Tarihte bugün: 1 Kasım

  1. Ekonomim
1 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Kasım ‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

1 Kasım'da yaşanan olaylar

996 - Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Babenberg Hanedanı'nın egemenliğindeki Bavyera'nın Freising Psikoposluğu'na 8 km² arsa hibe etti. Avusturya, Ostarrîchi (doğu sınırı) denilen bu topraklarda doğmuştur.

1512 - Tavan resimleri Michelangelo tarafından dört yılda yapılan Sistine Şapeli ilk kez halka gösterildi.

1604 - Shakespeare'in Othello adlı eseri ilk kez Londra'da oynandı.

1755 - Lizbon Depremi: Portekiz'in başkenti olan Lizbon'da çok şiddetli bir deprem oldu. O deprem bir tsunami oluşturdu ve yaklaşık 90 bin kişi öldü.

1896 - National Geographic dergisi, ilk defa bir kadının çıplak göğüslerinin göründüğü bir fotoğraf yayımladı.

1897 - İtalyan profesyonel futbol takımı Juventus FC kuruldu.

1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).

1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.

1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı.

1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi.

1920 - Yunanistan'da Venizelos Kabinesi düştü.

1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla sona erdi.

