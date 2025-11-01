Tarihte bugün: 1 Kasım

1755 - Lizbon Depremi: Portekiz'in başkenti olan Lizbon'da çok şiddetli bir deprem oldu. O deprem bir tsunami oluşturdu ve yaklaşık 90 bin kişi öldü.

1896 - National Geographic dergisi, ilk defa bir kadının çıplak göğüslerinin göründüğü bir fotoğraf yayımladı.

1897 - İtalyan profesyonel futbol takımı Juventus FC kuruldu.