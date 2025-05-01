Tarihte bugün: 1 Mayıs

1886 - ABD'nin Chicago kentinde işçiler 8 saatlik iş günü için genel greve gittiler. Polisin ateş açması sonucu, çok sayıda işçi öldü ve yaralandı. İşçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanıklar ve kanıtlarla 11 Kasım 1887 tarihinde idam edildi.

1889 - 1 Mayıs, işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.

1889 - Alman ilaç firması Bayer, Aspirini üretti.

1900 - Utah'ta bir maden kazasında 200 kişi öldü.