Tarihte bugün: 1 Nisan

1 Nisan'da yaşanan olaylar

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinianus'u veliahtı ilan etti.

1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.

1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.

1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.