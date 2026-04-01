Tarihte bugün: 1 Nisan
1 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Nisan'da yaşanan olaylar
527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinianus'u veliahtı ilan etti.
1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.
1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.
1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.
1873 - Britanya buharlı gemisi "SS Atlantic", İskoçya açıklarında battı; 547 kişi öldü.
1873 - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
1916 - Mustafa Kemal, Mirliva (Generalliğe) yükseltildi.
1921 - Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Ankara Hükümeti Ordusu, İkinci İnönü Muharebesi'ni kazandı.
1924 - Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını yazdı.
1925 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.
1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.
1939 - İspanya'da milliyetçiler, İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.
1940 - II. Dünya Savaşı: Hans Frank tarafından Varşova Gettosu kuruldu.
1941 - Altın Meydan subayları tarafından 1941 Irak darbesi gerçekleştirildi.
1947 - Çocuğu olmayan II. Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi I. Paulos, Yunanistan Kralı oldu.
1948 - Soğuk Savaş: Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya Hükûmetine bağlı askerî güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı.