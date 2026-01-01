Tarihte bugün: 1 Ocak
1 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Ocak'ta yaşanan olaylar
MÖ 45 - Jülyen takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı. 16. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen takvimine bırakacaktır.
404 - Telemachus, Kolezyum'daki bir gladyatör dövüşünü ayırmak isteyince, kalabalık tarafından taşlanarak öldürüldü. Honorius, O'nun anısına dövüşleri yasakladı. Bu dövüş, son gladyatör dövüşü olarak tarihe geçti.
1515 - Fransa'da, I. François tahta çıktı.
1785 - Dünyanın ilk gazetelerinden Daily Universal Register, İngiltere'de yayımlanmaya başladı. Üç yıl sonra adı "The Times" olarak değiştirilecek olan gazete, hala çıkmaktadır.
1801 - Cüce gezegen Ceres, Giuseppe Piazzi tarafından keşfedildi.
1808 - Amerika Birleşik Devletleri'ne köle girişi yasaklandı.
1891 - Penaltı, Birleşik Krallık'taki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.
1899 - Küba'da İspanyol egemenliği sona erdi.
1901 - Avustralya'daki Britanya kolonileri federasyonlaşarak tek bir çatı altında birleşti.
1901 - Nijerya, Birleşik Krallık himayesine girdi.
1901 - Pentikostalizm mezhebi, Topeka, Kansas'ta Bethel Bible College'de ilk ayin sonrası kuruldu.
1923 - Türkiye'nin ilk futbol federasyonu olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" (bugün Türkiye Futbol Federasyonu) kuruldu.