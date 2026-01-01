  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 1 Ocak

Tarihte bugün: 1 Ocak

1 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Ocak - Sayfa 1

1 Ocak'ta yaşanan olaylar

MÖ 45 - Jülyen takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı. 16. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen takvimine bırakacaktır.

404 - Telemachus, Kolezyum'daki bir gladyatör dövüşünü ayırmak isteyince, kalabalık tarafından taşlanarak öldürüldü. Honorius, O'nun anısına dövüşleri yasakladı. Bu dövüş, son gladyatör dövüşü olarak tarihe geçti.

1515 - Fransa'da, I. François tahta çıktı.

1785 - Dünyanın ilk gazetelerinden Daily Universal Register, İngiltere'de yayımlanmaya başladı. Üç yıl sonra adı "The Times" olarak değiştirilecek olan gazete, hala çıkmaktadır.

1 | 18
Tarihte bugün: 1 Ocak - Sayfa 2

1801 - Cüce gezegen Ceres, Giuseppe Piazzi tarafından keşfedildi.

1808 - Amerika Birleşik Devletleri'ne köle girişi yasaklandı.

1891 - Penaltı, Birleşik Krallık'taki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.

1899 - Küba'da İspanyol egemenliği sona erdi.

2 | 18
Tarihte bugün: 1 Ocak - Sayfa 3

1901 - Avustralya'daki Britanya kolonileri federasyonlaşarak tek bir çatı altında birleşti.

1901 - Nijerya, Birleşik Krallık himayesine girdi.

1901 - Pentikostalizm mezhebi, Topeka, Kansas'ta Bethel Bible College'de ilk ayin sonrası kuruldu.

1923 - Türkiye'nin ilk futbol federasyonu olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" (bugün Türkiye Futbol Federasyonu) kuruldu.

3 | 18
Tarihte bugün: 1 Ocak - Sayfa 4

1925 - Amerikan astronom Edwin Hubble, Samanyolu dışında başka galaksiler keşfettiğini açıkladı.

1926 - Gece yarısından itibaren Uluslararası Takvim ve Saat kullanılmaya başlandı.

1929 - Anadolu demiryolu hattı ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi.

1929 - Millet mektepleri açıldı.

4 | 18