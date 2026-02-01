Tarihte bugün: 1 Şubat
1 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Şubat'ta yaşanan olaylar
1411 - Birinci Torun Barışı, müttefik Polonya Krallığı ve Litvanya Büyük Dükalığı ile Töton Şövalyeleri'nin aralarındaki savaşın bitmesiyle Torun kentinde imzalandı.
1553 - Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa Krallığı arasında, İstanbul Antlaşması imzalandı.
1662 - Çinli general Koxinga, dokuz ay süren kuşatmadan sonra Tayvan adasını ele geçirdi.
1793 - Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya savaş ilan etti.
1814 - Filipinler'deki Mayon yanardağı lav püskürdü; yaklaşık 1200 kişi öldü.
1861 - Amerikan İç Savaşı: Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı.
1884 - Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.
1887 - ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı, Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kaydettirdi. Los Angeles'in batısındaki araziye; telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler. Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.
1895 - Lumiere Kardeşler, sinema makinasını icat ettiler.