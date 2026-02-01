  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 1 Şubat

Tarihte bugün: 1 Şubat

1 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

1 Şubat'ta yaşanan olaylar

1411 - Birinci Torun Barışı, müttefik Polonya Krallığı ve Litvanya Büyük Dükalığı ile Töton Şövalyeleri'nin aralarındaki savaşın bitmesiyle Torun kentinde imzalandı.

1553 - Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa Krallığı arasında, İstanbul Antlaşması imzalandı.

1662 - Çinli general Koxinga, dokuz ay süren kuşatmadan sonra Tayvan adasını ele geçirdi.

1793 - Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya savaş ilan etti.

1814 - Filipinler'deki Mayon yanardağı lav püskürdü; yaklaşık 1200 kişi öldü.

1861 - Amerikan İç Savaşı: Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı.

1884 - Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.

1887 - ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı, Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kaydettirdi. Los Angeles'in batısındaki araziye; telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler. Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.

1895 - Lumiere Kardeşler, sinema makinasını icat ettiler.

1896 - Giacomo Puccini'nin La bohème operası, ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi.

1913 - Grand Central Terminal, New York'ta açıldı: Dünyanın en büyük tren istasyonu.

1915 - 20th Century Fox film şirketi kuruldu.

