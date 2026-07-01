Tarihte bugün: 1 Temmuz

1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.

1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.

1904 - Almanya futbol kulübü olan Bayer 04 Leverkusen kuruldu.

1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.