Tarihte bugün: 1 Temmuz
1 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Temmuz'da yaşanan olaylar
1527 - Dünyanın ilk ve en eski Protestan üniversitesi, Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.
1683 - Osmanlı Orduları'nın Viyana taarruzu başladı.
1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti.
1752 - Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa sadrazam oldu.
1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti.
1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecid geçti.
1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk Başbakan oldu.
1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.
1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.
1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.
1904 - Almanya futbol kulübü olan Bayer 04 Leverkusen kuruldu.
1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.