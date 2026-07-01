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Tarihte bugün: 1 Temmuz

1 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Temmuz - Sayfa 1

1 Temmuz'da yaşanan olaylar

1527 - Dünyanın ilk ve en eski Protestan üniversitesi, Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.

1683 - Osmanlı Orduları'nın Viyana taarruzu başladı.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti.

1752 - Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa sadrazam oldu.

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Tarihte bugün: 1 Temmuz - Sayfa 2

1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti.

1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecid geçti.

1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk Başbakan oldu.

1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.

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Tarihte bugün: 1 Temmuz - Sayfa 3

1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.

1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.

1904 - Almanya futbol kulübü olan Bayer 04 Leverkusen kuruldu.

1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.

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Tarihte bugün: 1 Temmuz - Sayfa 4

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.

1925 - İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

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