  4. Tarihte bugün: 10 Ağustos

10 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

10 Ağustos'ta yaşanan olaylar

MÖ 612 - Asur Kralı Sîn-şar-işkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.

1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.

1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.

1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.

1680 - New Mexico'da Pueblo İsyanı başladı.

1792 - Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.

1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.

1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.

1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.

1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.

