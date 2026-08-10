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Tarihte bugün: 10 Ağustos

10 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 1

10 Ağustos'ta yaşanan olaylar

MÖ 612 - Asur Kralı Sîn-şar-işkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.

1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.

1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 2

1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.

1680 - New Mexico'da Pueblo İsyanı başladı.

1792 - Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 3

1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.

1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 4

1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.

1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.

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