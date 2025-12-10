Tarihte bugün: 10 Aralık

  1. Ekonomim
10 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

10 Aralık'ta yaşanan olaylar

1817 - Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.

1863 - Londra metrosu açıldı.

1877 - Osmanlı Rus Savaşı: Rus ordusu 5 aydır süren kuşatma sonrası Plevne'yi aldı.

1898 - İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

1901 - İlk Nobel ödülleri verildi.

1902 - Mısır'da Nil nehri üzerinde inşa edilen Aswan Barajı hizmete girdi.

1906 - Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı ara buluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

1923 - İrlandalı şair William Butler Yeats, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1925 - İrlandalı yazar George Bernard Shaw, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1927 - Fransız filozof Henri Bergson, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1929 - Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1937 - "Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.

