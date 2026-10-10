  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 10 Ekim

Tarihte bugün: 10 Ekim

10 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 1

10 Ekim'de yaşanan olaylar

415 - 404 yılında çıkan isyanda yakılan Ayasofya kilisesi, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından yeniden yaptırılarak açıldı.

680 - Kerbelâ Olayı: Muhammed'in torunu Hüseyin, Kerbela'da başı kesilerek öldürüldü.

1780 - Karayipler'de meydana gelen "Büyük Kasırga"da yaklaşık 20000 kişi öldü.

1 | 13
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 2

1813 - Dresden Kuşatması başladı.

1847 - İstanbul'da güneş tutulması izlendi.

1858 - Küba'da İspanyol İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketi başladı.

2 | 13
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 3

1896 - The Times gazetesinin kitap eki The Times Literary Supplement'ın ilk sayısı çıktı.

1903 - Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Kadının Sosyal ve Politik Birliği"ni kurdu.

1911 - Sun Yat-sen liderliğindeki devrimciler Çin'de Mançu Hanedanını devirdi.

3 | 13
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 4

1920 - Kuveyt şehrinin batısındaki El Cehre'de Cehre Muharebesi gerçekleşti.

1930 - Türkiye, Barzani Aşireti'nin yaklaşık dört ay süren Oramar Ayaklanması'nı bastırdı.

1933 - United Airlines Havayolu Şirketi'ne ait bir uçağa sabotaj yapıldı. Düşürülen ilk sivil uçak oldu.

4 | 13