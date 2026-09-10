Tarihte bugün: 10 Eylül
10 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
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10 Eylül'de yaşanan olaylar
1509 - Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan 7.2 Ms (± 0.8) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1515 - Diyarbakır Kuşatması: Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine girdi.
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1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk telgraf haberleşmesi başladı.
1875 - Ruslar, Hokand'ı işgal etti.
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