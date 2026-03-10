  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 10 Mart

Tarihte bugün: 10 Mart

10 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Mart - Sayfa 1

10 Mart'ta yaşanan olaylar

1864 - Ulysses S. Grant, Amerikan İç Savaşı sırasında, Abraham Lincoln tarafından Kuzeyli Birlik (Union) Genel Komutanlığı'na tayin edildi.

1876 - Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson, ilk telefon görüşmesini yaptılar.

1905 - İngiltere futbol kulübü olan Chelsea FC kuruldu.

1 | 8
Tarihte bugün: 10 Mart - Sayfa 2

1910 - Hollywood'da çekilen ilk film olan In Old California gösterime girdi.

1919 - Çin'de kölelik kaldırıldı.

1919 - Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.

2 | 8
Tarihte bugün: 10 Mart - Sayfa 3

1919 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.

1920 - Yunanistan başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvâ-yi Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.

1939 - Büyük Temizlik toplanan Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) 18. Kongresi başladı. Kongrede Bolşevik Parti Marşı partinin yeni marşı olarak belirlendi.

3 | 8
Tarihte bugün: 10 Mart - Sayfa 4

1944 - Yunan İç Savaşı: Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi, Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: ABD tarafından Tokyo Bombardımanı başladı.

1952 - Küba'da askeri darbe oldu.

4 | 8