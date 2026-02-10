  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 10 Şubat

10 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

10 Şubat'ta yaşanan olaylar

1074 - Divânu Lügati't-Türk; Türk kültürünün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazımı sona erdi. (25 Ocak 1072'de başladı.)

1763 - Büyük Britanya Krallığı, Fransa ve İspanya arasında Paris Antlaşması imzalandı: Yedi Yıl Savaşları sona erdi.

1828 - Rus İmparatorluğu ile Kaçar Hanedanı arasında Türkmençay Antlaşması imzalandı.

1840 - I. Victoria ile Prens Albert, Saint James Sarayı şapelinde evlendiler.

1863 - Alanson Crane, yangın söndürücüsünün patentini aldı.

1916 - Alman İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında Dogger Bank Muharebesi gerçekleşti.

1931 - Yeni Delhi, Hindistan'ın başkenti oldu.

1933 - Madison Square Garden'daki (New York) boks maçında Primo Carnera, Ernie Schaaf'ı 13. roundda nakavt etti, Schaaf öldü.

1937 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1946 - Güney Amerika Şampiyonası, Arjantin'in şampiyonluğu ile sona erdi.

1947 - İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Finlandiya, Paris Barış Antlaşması'nı imzaladılar.

1947 - Amerika Birleşik Devletleri özel bankaları, Türkiye'ye kredi vermeyi reddetti.

