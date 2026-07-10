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Tarihte bugün: 10 Temmuz

10 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Temmuz - Sayfa 1

10 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.

1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.

1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.

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Tarihte bugün: 10 Temmuz - Sayfa 2

1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.

1900 - Paris metrosu açıldı.

1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.

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Tarihte bugün: 10 Temmuz - Sayfa 3

1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.

1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

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Tarihte bugün: 10 Temmuz - Sayfa 4

1939 - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından açıldı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta sıklet boks şampiyonu oldu.

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