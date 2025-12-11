  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 11 Aralık

Tarihte bugün: 11 Aralık

11 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Aralık - Sayfa 1

11 Aralık'ta yaşanan olaylar

1816 - Indiana, 19. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1901 - İlk masa tenisi turnuvası, Birleşik Krallık'ta düzenlendi.

1917 - I. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirdi.

1 | 10
Tarihte bugün: 11 Aralık - Sayfa 2

1927 - Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; Müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.

1931 - Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1931 - Westminster Tüzüğü 1931 ile Birleşik Krallık, dominyonlarına kendini yönetme hakkı verildi.

2 | 10
Tarihte bugün: 11 Aralık - Sayfa 3

1936 - VIII. Edward, Wallis Simpson ile evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıkladı.

1937 - II. İtalya-Habeşistan Savaşı: İtalya Krallığı, Milletler Cemiyeti'nden çekildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika'da İngiliz birlikleri Sidi Barrani'yi ele geçirdi. İtalyan birlikleri teslim oldu.

3 | 10
Tarihte bugün: 11 Aralık - Sayfa 4

1941 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini’nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.

1946 - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu.

1949 - Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönme hakkını kabul etti.

4 | 10