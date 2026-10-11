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Tarihte bugün: 11 Ekim

11 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 1

11 Ekim'de yaşanan olaylar

MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.

1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.

1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.

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Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 2

1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi yaralandı.

1692 - Salem Cadı Mahkemeleri, Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.

1822 - I. Pedro, kendini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.

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Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 3

1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.

1856 - Girit'te 7,7 Mw ile 8,3 Mw arasında bir deprem meydana geldi.

1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında I. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20000 asker öldü.

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Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 4

1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

1928 - Suni solunum cihazı, ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.

1937 - Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı.

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