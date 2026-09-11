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Tarihte bugün: 11 Eylül

11 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 11 Eylül - Sayfa 1

11 Eylül'de yaşanan olaylar

1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.

1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.

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Tarihte bugün: 11 Eylül - Sayfa 2

1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.

1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.
1919 - Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.

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Tarihte bugün: 11 Eylül - Sayfa 3

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.

1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.

1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.

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Tarihte bugün: 11 Eylül - Sayfa 4

1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.

1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

1947 - ABD Kongresi, Marshall planını onayladı.

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