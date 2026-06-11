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Tarihte bugün: 11 Haziran

11 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 1

11 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 1184 - Truva Savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.

1509 - İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.

1868 - Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.

1898 - Çin'de liberaller, İmparator Guangxu'nun davetiyle iş başına geldi ve "Yüz Gün Reformu" olarak bilinen dönemi başlattılar.

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 2

1901 - Yeni Zelanda, Cook Adaları'nı topraklarına katmıştır.

1913 - 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun Komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikast ile öldürüldü.

1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansı'na katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.

1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 3

1930 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1933 - Cumhuriyet'in ilanının 10. Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu çıkarıldı.

1933 - İller Bankası kuruldu.

1937 - Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 4

1940 - II. Dünya Savaşı: Britanya Kuvvetleri, İtalya'daki Cenova ve Torino kentlerini bombaladı. İtalya Hava Kuvvetleri, Malta adasına ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç, iki ay süren direnişin ardından Alman Orduları'na teslim oldu.

1945 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmalara neden olan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1954 - Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.

1960 - 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

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