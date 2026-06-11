Tarihte bugün: 11 Haziran
11 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Haziran'da yaşanan olaylar
MÖ 1184 - Truva Savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.
1509 - İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.
1868 - Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.
1898 - Çin'de liberaller, İmparator Guangxu'nun davetiyle iş başına geldi ve "Yüz Gün Reformu" olarak bilinen dönemi başlattılar.
1901 - Yeni Zelanda, Cook Adaları'nı topraklarına katmıştır.
1913 - 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun Komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikast ile öldürüldü.
1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansı'na katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
1930 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.
1933 - Cumhuriyet'in ilanının 10. Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu çıkarıldı.
1933 - İller Bankası kuruldu.
1937 - Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Britanya Kuvvetleri, İtalya'daki Cenova ve Torino kentlerini bombaladı. İtalya Hava Kuvvetleri, Malta adasına ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç, iki ay süren direnişin ardından Alman Orduları'na teslim oldu.
1945 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmalara neden olan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
1954 - Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.
1960 - 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.