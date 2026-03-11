  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 11 Mart

Tarihte bugün: 11 Mart

11 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

11 Mart'ta yaşanan olaylar

1702 - İngiltere'nin günlük olarak yayımlanan ilk ulusal gazetesi, Daily Courant çıkmaya başladı.

1851 - Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operası, ilk kez Venedik'te sahnelendi.

1867 - Giuseppe Verdi'nin Don Carlos operası, ilk kez Paris'te Théâtre Impérial de l'Opéra'da sahnelendi.

1902 - İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) futbol turnuvası oynanmaya başladı.

1914 - Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığına getirildi.

1917 - I. Dünya Savaşı'nda İngilizler, Bağdat'ı ele geçirdiler.

1918 - Bingöl'ün Karlıova, Erzurum'un Ilıca ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'nin Ordu birlikleri çekildi.

1928 - İzmir'de Bucaspor kulübü kuruldu.

1938 - Avusturya Şansölyesi Kurt Schuschnigg, istifa etti; yerine Alman Birliklerini, Avusturya'ya girmek üzere davet eden Nazi yanlısı Arthur Seyss-Inquart geldi.

1941 - Lend-Lease Yasası imzalandı.

1941 - Birleşik Krallık'ın Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda dört kişi öldü, Rendell kurtuldu.

1947 - Türkiye, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) katıldı.

