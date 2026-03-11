Tarihte bugün: 11 Mart
11 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Mart'ta yaşanan olaylar
1702 - İngiltere'nin günlük olarak yayımlanan ilk ulusal gazetesi, Daily Courant çıkmaya başladı.
1851 - Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operası, ilk kez Venedik'te sahnelendi.
1867 - Giuseppe Verdi'nin Don Carlos operası, ilk kez Paris'te Théâtre Impérial de l'Opéra'da sahnelendi.
1902 - İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) futbol turnuvası oynanmaya başladı.
1914 - Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığına getirildi.
1917 - I. Dünya Savaşı'nda İngilizler, Bağdat'ı ele geçirdiler.
1918 - Bingöl'ün Karlıova, Erzurum'un Ilıca ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'nin Ordu birlikleri çekildi.
1928 - İzmir'de Bucaspor kulübü kuruldu.
1938 - Avusturya Şansölyesi Kurt Schuschnigg, istifa etti; yerine Alman Birliklerini, Avusturya'ya girmek üzere davet eden Nazi yanlısı Arthur Seyss-Inquart geldi.