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Tarihte bugün: 11 Nisan

11 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Nisan - Sayfa 1

11 Nisan'da yaşanan olaylar

491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.

1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.

1905 - Einstein, görelilik kuramını açıkladı.

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Tarihte bugün: 11 Nisan - Sayfa 2

1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1919 - 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

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Tarihte bugün: 11 Nisan - Sayfa 3

1920 - Damat Ferid, Kuva-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.

1920 - Meclis-i Mebusan kapatıldı.

1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.

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Tarihte bugün: 11 Nisan - Sayfa 4

1939 - İngiltere'den alınacak 58 lokomotifin teslimine ilişkin sözleşme imzalandı.

1957 - Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.

1963 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.

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