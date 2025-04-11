Tarihte bugün: 11 Nisan
11 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Nisan'da yaşanan olaylar
491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.
1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.
1905 - Einstein, görelilik kuramını açıkladı.
1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.
1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1919 - 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.
1920 - Damat Ferid, Kuva-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
1920 - Meclis-i Mebusan kapatıldı.
1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.