Tarihte bugün: 11 Ocak

1905 - Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

1921 - Birinci İnönü Muharebesi'nin sonu, Yunan kuvvetleri geri çekildi.

1922 - Kanada'nın Toronto şehrinde bir hastanede yatan 14 yaşındaki diyabet hastası Leonard Thompson, İnsülin zerkedilerek bu hastalığı tedavi edilen ilk hasta olma unvanını kazandı. Zaten ertesi yıl insülinin eldesine yönelik kullanışlı bir yöntem buldukları için Toronto Üniversitesi'nden bir ekip Nobel ödülü aldı.

1927 - Türkiye ile Almanya arasında Ticaret ve İkamet antlaşmaları imzalandı.