Tarihte bugün: 11 Ocak
11 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Ocak'ta yaşanan olaylar
630 - Müslümanların, Mekke'yi Muhammed bin Abdullah önderliğinde fethi.
1055 - Theodora, Bizans İmparatorluğu tahtına oturdu. Makedonyalılar Hanedanı'nın son Hükümdarı olacaktı.
1454 - Büyük İstanbul yangını
1569 - İlk piyango çekilişi, Birleşik Krallık'ta yapıldı.
1575 - Kapıkulu Gulgulesi başladı.
1693 - Etna yanardağı (Sicilya) faaliyete geçti.
1861 - Alabama, Birleşik Devletlerden ayrıldı.
1878 - Süt ilk defa şişelenerek satıldı.
1905 - Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.
1921 - Birinci İnönü Muharebesi'nin sonu, Yunan kuvvetleri geri çekildi.
1922 - Kanada'nın Toronto şehrinde bir hastanede yatan 14 yaşındaki diyabet hastası Leonard Thompson, İnsülin zerkedilerek bu hastalığı tedavi edilen ilk hasta olma unvanını kazandı. Zaten ertesi yıl insülinin eldesine yönelik kullanışlı bir yöntem buldukları için Toronto Üniversitesi'nden bir ekip Nobel ödülü aldı.
1927 - Türkiye ile Almanya arasında Ticaret ve İkamet antlaşmaları imzalandı.
1929 - Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.
1929 - Sovyetler Birliği'nde çalışma süresi 7 saate indirildi.
1935 - Amelia Earhart, Hawaii'den Kaliforniya'ya tek kişilik uçuş gerçekleştiren ilk insan oldu.
1939 - Aydın'da köylüye toprak dağıtıldı.