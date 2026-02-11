  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 11 Şubat

Tarihte bugün: 11 Şubat

11 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 1

11 Şubat'ta yaşanan olaylar

1250 - Eyyubiler ile Fransa Kralı IX. Louis önderliğindeki Haçlılar arasındaki Mansure Muharebesi sona erdi.

1752 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi, Pensilvanya'da açıldı.

1808 - Antrasit, ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.

1809 - Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.

1 | 11
Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 2

1826 - University College London kuruldu.

1843 - Giuseppe Verdi'nin "I Lombardi alla prima crociata" adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.

1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.

1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.

2 | 11
Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 3

1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.

1926 - Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet gazetesi, yayımlanmaya başladı.

1928 - Kış Olimpiyat Oyunları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

1936 - İstanbul'da kar fırtınası; binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

3 | 11
Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 4

1939 - Lockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak, Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.

1940 - Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik işbirliği antlaşması imzalandı.

1941 - Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.

1945 - Birleşik Krallık Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in bir araya geldiği, 4 Şubat'ta başlayan Yalta Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin esasları belirlendi.

4 | 11