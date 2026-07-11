  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 11 Temmuz

Tarihte bugün: 11 Temmuz

11 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Temmuz - Sayfa 1

11 Temmuz'da yaşanan olaylar

1302 - Altın Mahmuzlar Savaşı'nda Flandre şehirleri etrafındaki "Koalisyon Ordusu", Fransa Krallığı Ordusu'nu yenilgiye uğrattı.

1346 - IV. Karl, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na Kral olarak seçildi.

1 | 13
Tarihte bugün: 11 Temmuz - Sayfa 2

1740 - Pogrom: Yahudiler, "Küçük Rusya"dan (bugünkü Ukrayna) sürüldüler.

1789 - Fransız devrimci Lafayette, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni Devrimci Millî Meclis'e sundu.

2 | 13
Tarihte bugün: 11 Temmuz - Sayfa 3

1859 - Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı romanı yayımlandı.

1895 - Auguste ve Louis Lumière kardeşler, film teknolojilerini bilim adamlarına tanıttılar.

3 | 13
Tarihte bugün: 11 Temmuz - Sayfa 4

1921 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.

1933 - Sümerbank, resmen faaliyete geçti.

4 | 13