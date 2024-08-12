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Tarihte bugün: 12 Ağustos

12 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 1

12 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.

1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesindeki çarpışmada öldü.

1687 - İkinci Mohaç Savaşı'nda Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 2

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'a savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 3

1921 - Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla Ordu'nun başına geçti.

1927 - Bolivya'da 80 bin kızılderili, Hükûmet'e başkaldırdı.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Genel Başkanlığı'na Fethi Okyar getirildi.

1943 - Philadelphia Deneyi gerçekleştirildi.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 4

1944 - Tan gazetesi kapatıldı.

1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da atom bombası denedi.

1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.

1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.

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