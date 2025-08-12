  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 12 Ağustos

Tarihte bugün: 12 Ağustos

12 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

12 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.

1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesi'ndeki çarpışmada öldü.

1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

