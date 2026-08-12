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Tarihte bugün: 12 Ağustos

12 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 1

12 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.

1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesi'ndeki çarpışmada öldü.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 2

1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 3

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.

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Tarihte bugün: 12 Ağustos - Sayfa 4

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

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