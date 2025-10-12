Tarihte bugün: 12 Ekim
12 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte12 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Ekim'de yaşanan olaylar
MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.
1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.
1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.
1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi yaralandı.
1692 - Salem Cadı Mahkemeleri, Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.
1822 - I. Pedro, kendini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.
1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.
1856 - Girit'te 7,7 Mw ile 8,3 Mw arasında bir deprem meydana geldi.
1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında I. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20000 asker öldü.