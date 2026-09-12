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Tarihte bugün: 12 Eylül

12 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 1

12 Eylül'de yaşanan olaylar

MÖ 490 - Atina ile Ahameniş ordusu arasında Maraton Muharebesi gerçekleşti.

1331 - Fransa Kralı VI. Filip, Monako'yu Grimaldi ailesine iade etti. Aile bu tarihten beri aralıksız olarak (II. Dünya Savaşı'ndaki İtalyan ve Alman işgalleri hariç) Monako'da hüküm sürmüştür.

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Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 2

1847 - Meksika-Amerika Savaşı'nın bir parçası olan Chapultepec Muharebesi başladı.

1937 - Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza, yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.

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Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 3

1940 - Fransa'da 4 genç, 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux mağarasını keşfetti.

1943 - Benito Mussolini, Alman komandoları tarafından Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya getirildi.

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Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 4

1953 - Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne seçildi.

1956 - 6-7 Eylül Olayları davası başladı.

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