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Tarihte bugün: 12 Haziran

12 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 1

12 Haziran’da yaşanan olaylar

 1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.

1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.

1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 2

1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.

1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.

1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.

1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.

1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman General Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 3

1941 - Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi.

1947 - Büyük Doğu dergisi, Mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı.

1948 - 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu.

1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.

1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.

1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Milli Birlik Komitesi'ne verildi.

 

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 4

1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.

1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.

1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.

1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.

1971 - Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1974 - Hükümet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.

 

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