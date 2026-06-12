Tarihte bugün: 12 Haziran
12 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Haziran'da yaşanan olaylar
1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.
1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.
1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.
1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.
1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.
1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.