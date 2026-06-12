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Tarihte bugün: 12 Haziran

12 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 1

12 Haziran'da yaşanan olaylar

1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.

1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 2

1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.

1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 3

1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.

1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.

1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.

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Tarihte bugün: 12 Haziran - Sayfa 4

1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.

1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.

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