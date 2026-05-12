Tarihte bugün: 12 Mayıs

12 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

12 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1621 - Pitea, İsveç'te şehir konumuna alındı.

1820 - Modern hemşireliğin kurucusu, Kırım Savaşı sırasında Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda da görev yapan İngiliz hemşire Florence Nightingale, İtalya'nın Floransa kentinde doğdu. Kendisine "Lambalı Kadın" adı takılmıştı.

1871 - Paris Komünü, ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.

1881 - Fransızlar tarafından işgal edilen Tunus'ta, Bardo Antlaşmasıyla Tunus Fransız Protektorası kuruldu.

1916 - İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden Paskalya Ayaklanması'nın öncüsü ve İrlanda'nın ilk marksist işçi önderlerinden James Connolly kurşuna dizildi.

1925 - Japon İmparatorluğu'nda siyasi muhalefeti topluca bastırmak için, Barış Koruma Kanunu adlı antikomünist yasa yürürlüğe girdi.

1929 - İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

1939 - Türk- İngiliz ortak bildirisi imzalandı.

1939 - İzmit Gölcük'te liman ve tersane inşa edilmesi ile ilgili olarak bir Alman grubuyla sözleşme imzalandı.

1940 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Tekirdağlı Hüseyin, altıncı kez başpehlivan oldu.

1947 - İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde yetişen 10 sanatçının oluşturduğu, "Onlar Grubu" kuruldu.

1949 - Sovyetler Birliği'nin 11 ay süren Berlin ablukası kalktı.

