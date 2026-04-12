Tarihte bugün: 12 Nisan
12 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Nisan'da yaşanan olaylar
1861 - Amerikan İç Savaşı, Güney Carolina'da patlak verdi. Savaş sonunda toplam 620 bin kişi öldü.
1903 - 12 Nisan 1903 Ay tutulması gerçekleşti.
1931 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.
1939 - Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Goebbels İstanbul'a ziyarette bulundu.
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman 2. Ordusu, Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'a girdi.
1955 - Dr. Jonas Salk tarafından geliştirilen çocuk felci aşısının, güvenli ve etkili olduğu açıklandı.