Tarihte bugün: 12 Ocak
12 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Ocak'ta yaşanan olaylar
1915 - ABD Temsilciler Meclisi, kadınların da oy kullanması yönündeki kanun teklifini reddetti.
1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul'da görüşmelere başladı.
1923 - Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde, tetanoza karşı antiserum geliştirildi.
1932 - Hattie Wyatt Caraway, Amerika Birleşik Devletleri senatosuna seçilen ilk kadın politikacı oldu.
1934 - Yunanistan'ın eski Başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Rusya, Finlandiya'yı bombalıyor.