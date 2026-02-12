Tarihte bugün: 12 Şubat
12 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Şubat'ta yaşanan olaylar
1502 - Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı.
1541 - Santiago, (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruldu.
1818 - Şili, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1859 - Mülkiye Mektebi, Sadrazam Âli Paşa ve Hükûmet üyelerinin katılımıyla açıldı.
1870 - Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler.
1879 - New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika Kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı.
1912 - 6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.
1912 - Çin'de Gregoryen Takvimi kullanımı başladı.
1919 - Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.
1920 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı.
1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.
1934 - Avusturya'da iç savaş başladı.
1937 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak, Atatürk'ün emrine tahsis edildi.
1951 - 17 yaşındaki Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda evlendi.
1956 - Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası "Bordighera Mizah Şenliği"'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.
1961 - SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi.