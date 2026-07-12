Tarihte bugün: 12 Temmuz

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.

1946 - 12 Temmuz 1946'da Irak'ın Kerkük kentindeki Gavurbağı Parkı'nda toplanan Irak Türkmenlerine karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda Irak polisi tarafından açılan ateş sonucu 16 ile 20 arasında Türkmen sivil hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştır.