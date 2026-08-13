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Tarihte bugün: 13 Ağustos

13 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 1

13 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.

1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

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Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 2

1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.

1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.

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Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 3

1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.

1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.

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Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 4

1918 - BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.

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