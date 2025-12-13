  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 13 Aralık

Tarihte bugün: 13 Aralık

13 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Aralık - Sayfa 1

13 Aralık'ta yaşanan olaylar

1522 - Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.

1642 - Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1754 - Osmanlı Padişahı, III. Osman'ın saltanatı başladı.

1789 - Fransa'da, Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1 | 9
Tarihte bugün: 13 Aralık - Sayfa 2

1805 - Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların, Belgrad'ı ele geçirmesi.

1877 - 2. Meclis-i Mebusan, çalışmalarına başladı.

1903 - İtalyan asıllı Amerikalı dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı.

1914 - Mesudiye Zırhlısı, Çanakkale'de İngiliz denizaltısı HMS B11 tarafından batırıldı.

2 | 9
Tarihte bugün: 13 Aralık - Sayfa 3

1937 - Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri, Çin Cumhuriyeti'nin Başkenti Nankin'i ele geçirdi.

1937 - İlk seloteyp satışa sunuldu.

1939 - Kriegsmarine cep zırhlısı Admiral Graf Spee ile Kraliyet Donanması kruvazörleri HMS Exeter, HMS Ajax ve HMS Achilles arasında Río de la Plata Muharebesi başladı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Macaristan Krallığı ve Romanya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.

3 | 9
Tarihte bugün: 13 Aralık - Sayfa 4

1942 - Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1949 - İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.

1957 - İran'da deprem meydana geldi. Depremde 2 bin kişi hayatını kaybetti.

1959 - Başpiskopos Makarios bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına seçildi.

4 | 9