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Tarihte bugün: 13 Eylül

13 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 13 Eylül - Sayfa 1

13 Eylül'de yaşanan olaylar

MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti.

1229 - Ögeday, Moğol İmparatorluğu Hanı oldu.

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Tarihte bugün: 13 Eylül - Sayfa 2

1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın, Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali.

1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli, barometreyi icat etti.

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Tarihte bugün: 13 Eylül - Sayfa 3

1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti.

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi, Türk zaferi ile sona erdi.

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Tarihte bugün: 13 Eylül - Sayfa 4

1922 - Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir Yangını başlatıldı.

1923 - İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu.

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