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Tarihte bugün: 13 Haziran

13 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 1

13 Haziran'da yaşanan olaylar

1381 - Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak Hükûmet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

1859 - Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

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Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 2

1872 - Namık Kemal, İbret gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.

1878 - Berlin'de, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında, Berlin Antlaşması olarak adlandırılan barış antlaşmasını imzalamak üzere kongre toplandı.

1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

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Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 3

1921 - Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa Temsilcisi Henry Franklin-Bouillon ile görüştü.

1924 - Fransa'da Gaston Doumergue, Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1928 - Türkiye ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

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Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 4

1934 - Adolf Hitler ile Mussolini, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.

1939 - Başbakan Refik Saydam CHP parti grubuna Hatay Antlaşması'nın parafe edildiğini haber verdi.

1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.

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