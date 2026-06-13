Tarihte bugün: 13 Haziran

1934 - Adolf Hitler ile Mussolini, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.

1939 - Başbakan Refik Saydam CHP parti grubuna Hatay Antlaşması'nın parafe edildiğini haber verdi.

1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.