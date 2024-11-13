Tarihte bugün: 13 Kasım

1966 - Adana'da Amerikalı erlerin kadınlara sarkıntılık ettikleri iddiasıyla Amerikalılara ait bina ve otomobiller tahrip edildi.

1966 - Tank ve zırhlı araçlardan kurulu bir İsrail birliği, Ürdün hududunu geçerek 4.000 nüfuslu Samu Köyüne hücum etti ve köy halkını yok etti.

1968 - Din Görevlileri Federasyonu kapatıldı.

1968 - Türkiye İşçi Partisi Kongresi'nde, Mehmet Ali Aybar yeniden Genel Başkan seçildi.