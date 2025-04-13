Tarihte bugün: 13 Nisan
13 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Nisan'da yaşanan olaylar
1111 - V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.
1204 - Dördüncü Haçlı Seferi'nde Kostantinopolis yağmalandı.
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1517 - Son Memlük sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından Kahire'de idam edildi.
1796 - ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.
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