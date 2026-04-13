Tarihte bugün: 13 Nisan
13 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Nisan'da yaşanan olaylar
1111 - V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.
1204 - Dördüncü Haçlı Seferi'nde Kostantinopolis yağmalandı.
1517 - Son Memlük sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından Kahire'de idam edildi.
1796 - ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.
1839 - El Salvador bağımsızlığını ilan etti.
1849 - Macaristan, cumhuriyet rejimine geçti.
1870 - Metropolitan Sanat Müzesi, New York'ta kuruldu.
1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart Olayı meydana geldi.
1919 - Amritsar katliamı: Büyük Britanya askerî birlikleri, Amritsar'da (Hindistan) 379 silahsız göstericiyi öldürdü.
1921 - İspanya Komünist İşçi Partisi kuruldu.
1933 - Yüksek Mühendislik Mektebi'ni (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kur'a sonucu Ankara ve Bursa Nafıa İdaresi'ne (Bayındırlık Bakanlığı) atandı.
1941 - SSCB, Japonya ile saldırmazlık paktı imzaladı.